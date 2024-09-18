«ЭнергосбыТ Плюс» проведет серию консультаций клиентов Куйбышевского района Самары

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Сотрудники Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» проведут приемы клиентов из числа жителей Куйбышевского района областной столицы. Получить консультацию по актуальным вопросам можно будет завтра, 19 сентября, и в следующий вторник, 24 сентября, с 10:00 до 15:00 в здании общественной приемной Администрации Куйбышевского внутригородского района по адресу: ул. Зелёная, 14 «А».

Ожидается, что основной темой станут вопросы предоставления технических документов на индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения тех жителей района, которые ещё не успели предоставить необходимый пакет. Также энергетики ожидают самарцев, которые не смогли передать показания счетчика ГВС самостоятельно. Им необходимо предоставить в энергокомпанию документы на прибор учёта или его поверку, а также показания по счётчику для актуализации данных. Паспорт собственника лицевого счета также необходим.

Напомним, что большинство вопросов взаимодействия с энергокомпанией можно решить дистанционно, благодаря онлайн-сервисам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Выбрать удобный канал коммуникации можно на странице https://samara.esplus.ru/service/.