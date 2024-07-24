«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает жителей Самарской области о новом виде мошенничества

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В адрес клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» начали поступать звонки от злоумышленников, которые рассказывают о якобы новом постановлении об обязательной замене прибора учета горячего водоснабжения и предлагают выполнить данную услугу бесплатно. Для этого гражданам предлагается срочно встать в электронную очередь. На телефоны клиентов приходит код в смс-сообщении, который запрашивают мошенники.

Подобные предложения - уловка преступников. Их цель – похитить личные финансовые средства граждан.

Руководство Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей области быть бдительными и предупредить старшее поколение, которое чаще всего становится жертвами мошенников. При поступлении подобных звонков следует обращаться в правоохранительные органы.

Для уточнения любой информации необходимо связаться с сотрудниками энергокомпании. Сделать это можно по телефону «горячей линии» 8 (800) 700-10-32 или воспользовавшись разделом «Обратная связь» на официальном сайте.