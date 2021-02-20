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«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил своих клиентов с наступающим праздником

20 февраля 2021 18:40
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Приятным бонусом для посетителей стали фитнес-батончики, которые в эти морозные дни помогут поднять настроение и укрепить иммунитет.

Накануне Дня защитников Отечества Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравил всех клиентов-мужчин, посетивших офисы обслуживания в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Приятным бонусом для посетителей стали фитнес-батончики, которые в эти морозные дни помогут поднять настроение и укрепить иммунитет.

«Я уверен, что нашим сотрудникам удалось в этот предпраздничный день не только предоставить клиентам квалифицированную консультацию и оперативно ответить на все возникшие вопросы, но и вызвать множество положительных эмоций. Подобными акциями нам хотелось бы напомнить, что мы ценим своих клиентов и всегда готовы на открытый конструктивный диалог», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В преддверии длинных выходных энергосбытовая компания напоминает о своих дистанционных каналах, которыми удобно воспользоваться не выходя из дома. Например, передать показания приборов учета ГВС или направить документы о поверке счетчиков можно через форму обратной связи на официальном сайте. Кроме того, здесь можно уточнить имеющуюся задолженность по услугам отопления и ГВС или направить обращение в компанию.

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