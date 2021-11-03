«ЭнергосбыТ Плюс» озвучил режим работы офисов обслуживания клиентов

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов на изменение режима работы офисов обслуживания в предстоящие дни.

Предпраздничный день, 3 ноября 2021 года, будет рабочим, но сокращенным: все офисы компании для физических и юридических лиц в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани будут доступны до 16:00. 4 и 5 ноября компания не будет вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи. В субботу, 6 ноября, также не будет принимать клиентов офис по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д.101 «Б».

«Мы всегда остаемся на связи с клиентами. Все возникающие вопросы легко и быстро можно решить в онлайн-сервисах компании, которые доступны круглосуточно», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее ознакомиться с дистанционными каналами связи энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru.