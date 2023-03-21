«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета ГВС

Я нашел ошибку
Главные новости:
На счету спортсменов Самарской области золотые и серебряные награды.
В Москве состоялся первый этап Кубка России по пляжному теннису
На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье начнут выпускать авто премиального бренда из КНР
Делегация Самарской области приняла участие в 7-ом Международном форуме труда, который прошел в Санкт-Петербурге.
Проект модернизации центров занятости населения Самарской области высоко оценен на Международном форуме труда
Посещать баню противопоказано, в частности, беременным женщинам, людям с острыми инфекционными заболеваниями, а также тем, у кого опухают суставы.
Врач предупредил россиян о рисках посещения бани
"Очень важно, что на выставке мы познакомимся с реальными героями сегодняшнего времени."
В Историческом парке Самары открылась новая мультимедийная выставка графических новелл «Герои спецоперации»
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся отдельных направлений развития региона.
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым
Одним из важных профилактических обследований является флюорография. Подростки с 15 лет и взрослые жители должны проходить ее ежегодно.
Жителям региона медработники настоятельно рекомендую регулярно посещать поликлиники с профилактической целью
В Самарской области завершилось первенство России по русским шашкам
В Самарской области завершилось первенство России по русским шашкам
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.24
0.64
EUR 82.37
0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета ГВС

21 марта 2023 09:58
292
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета ГВС

До 25 марта Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения от своих клиентов. От своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции.

Для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани из числа клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» доступны следующие онлайн-сервисы для передачи:

- через Личный кабинет клиента на сайте https://samara.esplus.ru (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и https://lk.kvp24.ru/login (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

- в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и «Квартплата 24» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

- через вкладку «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;

- QR-кодом на квитанции;

- в онлайн-чате на официальном сайте;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере - для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- в мобильном приложении Сбербанк в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т плюс»;

- по телефонам в городах присутствия:

8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Ознакомиться с действующими онлайн-сервисами энергокомпании можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров вручил Почетную грамоту Александру Гришатову за вклад в обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона.
20 марта 2023, 20:09
Губернатор Самарской области наградил директора Самарского филиала «Т Плюс»
Дмитрий Азаров вручил Почетную грамоту Александру Гришатову за вклад в обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона. ЖКХ
617
Посетителей ждала подробная консультация об актуальных инициативах энергокомпании и поздравления от сотрудников.
20 марта 2023, 14:29
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил жителей Самарской области с Международным Днем клиента
Посетителей ждала подробная консультация об актуальных инициативах энергокомпании и поздравления от сотрудников. ЖКХ
343
На предприятиях Самарского филиала ПАО «Т Плюс» началась плановая подготовка к отопительному периоду 2023-2024 гг
15 марта 2023, 17:57
В Самарском филиале «Т Плюс» стартовала ремонтная кампания
На предприятиях Самарского филиала ПАО «Т Плюс» началась плановая подготовка к отопительному периоду 2023-2024 гг. Общество
760

В центре внимания
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
21 марта 2023  13:15
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
186
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
20 марта 2023  13:53
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
482
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
20 марта 2023  10:36
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
400
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
19 марта 2023  09:48
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
723
Глава региона отметил, что Крымская весна вновь объединила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, который поднял голову у границ нашей Родины. 
18 марта 2023  15:57
«Вместе с Россией – к Победе»: Дмитрий Азаров поздравил земляков с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя
1372
Весь список