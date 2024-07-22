Энергетики «Т Плюс» устраняют дефекты, выявленные после гидравлических испытаний

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По итогам гидравлических испытаний III-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») выявлено 50 дефектов, часть из которых влияет на возобновление горячего водоснабжения жителей областной столицы. В настоящее время к устранению неисправностей привлечен персонал аварийно-восстановительных бригад «Предприятия тепловых сетей». Восстановление горячего водоснабжения для горожан ведется совместно с обслуживающими организациями Самары.

Напомним, что текущий ремонт III-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ проводился с 7 по 20 июля 2024 года. В рамках этих работ тепловые сети были проверены на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Данный способ диагностики является обязательным в ходе подготовки к очередному отопительному сезону и призван выявить наиболее уязвимые участки теплосетевых коммуникаций.

«К устранению выявленных дефектов привлечен весь необходимый персонал и технические средства. Наша основная цель – в кратчайшие сроки восстановить горячее водоснабжение для всех горожан, получающих услугу по III-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Призываю самарцев с пониманием отнестись к работам на теплосетях! Благодаря гидравлическим испытаниям дефекты на трубопроводах были выявлены заранее, исключив возможные коммунальные неприятности в отопительный период», - отметил технический директор – главный инженер «ПТС» Александр Климашин.

Отметим, что с 19 июля по 1 августа 2024 года специалисты «Т Плюс» выполняют текущий ремонт тепловых сетей Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областной столицы в границах улиц: ул. Авроры - ул. Больничная - ул. Аэродромная - ул. Дзержинского - ул. Мяги - ул. Гагарина - ул. М. Тореза - ул. Н. Панова - К. Маркса - ул. Луначарского - пр. Ленина - ул. Мичурина – ул. Дачная - ул. Челюскинцев - ул. Мечникова - ул. Урицкого – ул. Агибалова - ул. Ново-Садовая - ул. Лейтенанта Шмидта - ул. Рабочая - ул. Часовая – ул. Волгина – ул. Партизанская - ул. Ерошевского - ул. Красноармейская - пр. Масленникова – ул. Братьев Коростелевых – ул. Арцыбушевская - ул. Вилоновская – ул. Владимирская – ул. Венцека – ул. Г. Митерева – ул. Коммуниcтическая. В рамках текущего ремонта тепловые сети также будут проверяться на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.