Энергетики «Т Плюс» провели игру «Теплоцентраль» для учащихся центра «Вега»

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Сотрудники «Т Плюс» провели профориентационную игру «Теплоцентраль» для учащихся самарского регионального центра для одаренных детей «Вега». В мероприятии приняли участие молодые люди, планирующие по окончании школы поступить на теплоэнергетический факультет Самарского государственного технического университета.

Под руководством модераторов из числа специалистов Самарской ГРЭС ребята разбились на команды и в соревновательной форме создавали схемы теплоснабжения в виртуальном городе. Игра «Теплоцентраль» создана энергетиками «Т Плюс». Ее правила максимально приближены к действительности: участникам предлагается построить тепловые сети, подключить к ним объекты и затем решать технологические ситуации, возникающие в процессе работы.

«Подобные игры мы проводим на регулярной основе - как в высших и средне-специальных образовательных учреждениях, так и в школах. С помощью компьютерной модели все желающие могут на время стать энергетиками и попробовать свои силы в решении кейсов, аналогичных реальной работе предприятий тепловых сетей», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Все участники игры получили от организаторов памятные подарки и «Билеты в будущее», предоставляющие возможность прохождения оплачиваемой практики и дающие приоритетное право на последующее трудоустройство в большой энергетике.