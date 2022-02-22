Энергетики «Т Плюс» отработают праздничный день в режиме повышенной готовности

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В целях обеспечения надежного теплоснабжения филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» отработает праздничный день в режиме повышенной готовности.

В частности, сотрудники аварийно-ремонтных бригад останутся на своих рабочих местах для оперативного устранения любых неисправностей на тепловых сетях. На ТЭЦ, ГРЭС и котельных будет осуществляться усиленный контроль состояния технологического оборудования. Особое внимание уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы.

В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: ПТС (Самара) - 279-65-00 или в интернет-приемную teplo.energy, Тепловые сети Тольятти – 719-252 и 283-322, Тепловые сети Новокуйбышевска - 6-27-60, Тепловые сети Сызрани – 929-251.