Елена Лапушкина провела объезд Советского района

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Сегодня в районе работает 21 единица техники и 256 дворников.



Глава Самары проверила улицы Энтузиастов, Блюхера, Мориса Тореза, Карбышева, Партизанская и другие. Есть замечания по расчистке тротуаров, подходов к школам и дошкольным учреждениям.

Также глава города отметила, что при нынешних погодных условиях нужно усилить работу по расчистке скатных крыш и козырьков подъездов от наледи, уборке дворов, а также пешеходных дорожек.



«Замечаний более чем достаточно. Есть вопиющие, такие как нависание сосулек на кровле, под подъездами, неочищенные тротуары и сужение проезжей части до одной полосы. Надеюсь, сегодня до конца дня эти замечания будут устранены. Вечером на оперативном штабе подведем итоги сегодняшнего дня и спланируем работу на ночь - снегопад будет идти до вечера, работу не останавливаем», - подчеркнула глава Самары.

Фото: администрация Самары