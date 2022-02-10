Елена Лапушкина провела объезд Советского района

Я нашел ошибку
Главные новости:
У него изменился дизайн.
Samsung презентовала самый продвинутый в линейке смартфон — Galaxy S22 Ultra
В 2022 году свыше 5 км тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» будет обследовано с помощью внутритрубной диагностики.
Компания «Т Плюс» планирует расширить использование робота-диагноста на тепловых сетях Самарского региона
Эксперт Шелупахин: студентов могут привлечь к ответственности за майнинг в общежитиях.
Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны
Траурные мероприятия прошли на Мемориальном комплексе на улице Куйбышева.
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей
С начала пандемии в мире зафиксировали более 400,9 млн заражений коронавирусом, погибли 5,7 млн человек.
Еврокомиссар по здравоохранению сообщила о вакцинации от COVID-19 приблизительно половины населения мира
Девочки, что долгое время никому о произошедшем не рассказывали.
Самарец приговорен к 15 годам колонии за растление трех девочек более 11 лет назад 
В Самаре за сутки заболели 828 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
Генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба сообщил, что летные испытания самолета завершатся в 2022 году.
Самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" совершил первый полет
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.72
-0.08
EUR 85.38
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Елена Лапушкина провела объезд Советского района

10 февраля 2022 14:45
157
Глава города отметила, что нужно усилить работу по расчистке скатных крыш и козырьков подъездов от наледи, уборке дворов, а также пешеходных дорожек.

Сегодня в районе работает 21 единица техники и 256 дворников.
  
Глава Самары проверила улицы Энтузиастов, Блюхера, Мориса Тореза, Карбышева, Партизанская и другие. Есть замечания по расчистке тротуаров, подходов к школам и дошкольным учреждениям.

Также глава города отметила, что при нынешних погодных условиях нужно усилить работу по расчистке скатных крыш и козырьков подъездов от наледи, уборке дворов, а также пешеходных дорожек.
  
«Замечаний более чем достаточно. Есть вопиющие, такие как нависание сосулек на кровле, под подъездами, неочищенные тротуары и сужение проезжей части до одной полосы. Надеюсь, сегодня до конца дня эти замечания будут устранены. Вечером на оперативном штабе подведем итоги сегодняшнего дня и спланируем работу на ночь - снегопад будет идти до вечера, работу не останавливаем», - подчеркнула глава Самары.

 

Фото:  администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
10 февраля 2022  11:38
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
267
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 февраля 2022  13:21
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
542
в первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
9 февраля 2022  13:03
В первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
1015
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
9 февраля 2022  12:41
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
479
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
9 февраля 2022  10:21
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
506
Весь список