Елена Лапушкина поручила ускорить расчистку кровель и тротуаров от снега 

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Глава Самары отметила, что необходимо исключить падение наледи с крыш и поручила главам районов проконтролировать работу управляющих компаний. Качество расчистки проверяет МП Самары «ГАТИ по благоустройству», в отношении недобросовестных УК составляются административные протоколы.



«В связи с перепадами температур становится очень скользко. Поэтому противогололедные материалы должны использоваться более активно», - подчеркнула глава города.



За минувшие сутки с улиц города вывезено 6 078 тонн снега, а с начала зимнего периода - 367 750 тонн. Работы по вывозке снега и расширению дорожных сетей продолжаются и в дневную, и в ночную смены. Продолжаются и работы по расчистке общественных пространств, набережной и скверов.



С наступлением оттепели проводится откачка воды с дорог и улиц, продолжается открытие дождеприемников. На сегодняшний день из 1322 дождеприемных решеток открыто и пролито горячей водой 753.

Фото: администрация Самары