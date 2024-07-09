ЭкоСтройРесурс о новом порядке расчета коммунальной услуги «Обращение с ТКО

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Новый порядок расчета коммунальной услуги «Обращение с ТКО» для ИЖС на территории городских округов Самарской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав Федорищев распорядился о переходе на новую систему оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов для жителей частных домов в городских округах. Новые правила начнут работать с 1 сентября.

Как будет производиться расчет

Плата за коммунальную услугу будет начисляться исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан. При отсутствии зарегистрированных – по количеству собственников.

Норматив накопления отходов на одного человека определен проектом приказа Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области в размере 1,95 м³/год. Тариф единый, составляет 622,07 рублей за кубический метр. Сумма в квитанции рассчитывается по следующей формуле — количество зарегистрированных*единый тариф*годовой норматив/12 месяцев

Пример расчета

До 1.09.2024 года собственники домов платили за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» в месяц:

40 м2 — 188,69 руб.,

60 м2 — 283,04 руб.,

80 м2 — 377,39 руб.,

100 м2 — 471,74 руб.,

120 м2 — 566,08 руб..

По новому порядку расчета, исходя из количества зарегистрированных граждан:

Один человек — 101,09 руб.

Два человека — 202,17 руб.

Три человека — 303,26 руб.

Четыре человека — 404,35 руб.

Пять человек — 505,35 руб.

Фото: ЭкоСтройРесурс