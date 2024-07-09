ЭкоСтройРесурс о новом порядке расчета коммунальной услуги «Обращение с ТКО

Новый порядок расчета коммунальной услуги «Обращение с ТКО» для ИЖС на территории городских округов Самарской области.
Временно исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав Федорищев распорядился о переходе на новую систему оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов для жителей частных домов в городских округах. Новые правила начнут работать с 1 сентября.
Как будет производиться расчет
Плата за коммунальную услугу будет начисляться исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан. При отсутствии зарегистрированных – по количеству собственников.
Норматив накопления отходов на одного человека определен проектом приказа Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области в размере 1,95 м³/год. Тариф единый, составляет 622,07 рублей за кубический метр. Сумма в квитанции рассчитывается по следующей формуле — количество зарегистрированных*единый тариф*годовой норматив/12 месяцев
Пример расчета
До 1.09.2024 года собственники домов платили за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» в месяц:
40 м2 — 188,69 руб.,
60 м2 — 283,04 руб.,
80 м2 — 377,39 руб.,
100 м2 — 471,74 руб.,
120 м2 — 566,08 руб..
По новому порядку расчета, исходя из количества зарегистрированных граждан:
Один человек — 101,09 руб.
Два человека — 202,17 руб.
Три человека — 303,26 руб.
Четыре человека — 404,35 руб.
Пять человек — 505,35 руб.
Фото: ЭкоСтройРесурс