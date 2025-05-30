Я нашел ошибку
Главные новости:
Откроет концертную программу российская премьера одноактного балета «Причуды купидона и балетмейстера».
В САТОБ состоится Гала-концерт студентов и выпускников Самарского хореографического училища
Два крупных инвестпроекта в Самарской области планируют расширение.
В областном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам
В связи с реконструкцией тепловых сетей.
Движение транспорта ограничат на двух улицах Новокуйбышевска
Обработка хвойных лесных насаждений будет осуществляться наземным и авиационным способом с использованием химического препарата «Дифлуцид, СП».
В губернии обработают более 3 тыс. га леса от вредителей
Курение оказывает разрушительное воздействие на организм детей и подростков, так как он находится в стадии активного роста и развития.
Врач-нарколог Самарского наркодиспансера рассказал о влиянии курения на организм детей
В связи с этим с 4 по 17 июня будет приостановлено горячее водоснабжение.
«Т Плюс» выполнит плановый  ремонт I тепломагистрали от Самарской ТЭЦ
На данный момент ведутся работы по монтажу и установке металлических конструкций.
В селе Несмеяновка Алексеевского района возводят новый ФАП
Молодые самарские художники приступили к оформлению распределительных телекоммуникационных шкафов компании, которые размещены перед фасадами зданий пешеходной части улицы Ленинградской.
Новые арт-объекты украсят пешеходную часть улицы Ленинградской Самары
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-1.1
EUR 88.95
-1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Движение транспорта ограничат на двух улицах Новокуйбышевска

30 мая 2025 18:30
104
В связи с реконструкцией тепловых сетей.

В связи с реконструкцией тепловых сетей «Т Плюс» будет введено временное ограничение движения транспорта в Новокуйбышевске:
- с 30 мая по 6 июня 2025 года по ул. Свердлова, напротив ТЦ «Миндаль»;
- с 30 мая по 13 июня 2025 года по ул. Чернышевского будет произведено сужение чётной стороны дороги в районе жилого дома №12.

Работы проводятся в рамках подготовки города к очередному отопительному сезону.

Самарский филиал «Т Плюс» обращает внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки и выбирать безопасный маршрут движения. Также теплоэнергетики призывают жителей города с пониманием отнестись к комплексу работ, направленных на обеспечение надёжного прохождения отопительного сезона 2025-2026 года.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с этим с 4 по 17 июня будет приостановлено горячее водоснабжение.
30 мая 2025, 17:41
«Т Плюс» выполнит плановый  ремонт I тепломагистрали от Самарской ТЭЦ
В связи с этим с 4 по 17 июня будет приостановлено горячее водоснабжение. ЖКХ
92
В ходе контрольного выезда была оценена готовность крупнейших объектов перекладки 2024 года.
29 мая 2025, 15:14
Энергетики «Т Плюс» восстановили благоустройство на 653 ремонтных объектах в Самаре
В ходе контрольного выезда была оценена готовность крупнейших объектов перекладки 2024 года. ЖКХ
473
Ни одно лето в городе не может пройти без отключений горячей воды. Почему так происходит и зачем энергетики испытывают трубы теплосетей.
27 мая 2025, 16:45
«Т Плюс»: зачем «пытают» тепловые сети
Ни одно лето в городе не может пройти без отключений горячей воды. Почему так происходит и зачем энергетики испытывают трубы теплосетей. ЖКХ
1212

В центре внимания
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
30 мая 2025  14:00
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
176
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
30 мая 2025  13:57
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
185
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
30 мая 2025  10:01
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
197
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак
30 мая 2025  09:37
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак "За заслуги перед Самарской областью"
304
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
29 мая 2025  10:44
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
371
Весь список