Движение транспорта ограничат на двух улицах Новокуйбышевска

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В связи с реконструкцией тепловых сетей «Т Плюс» будет введено временное ограничение движения транспорта в Новокуйбышевске:

- с 30 мая по 6 июня 2025 года по ул. Свердлова, напротив ТЦ «Миндаль»;

- с 30 мая по 13 июня 2025 года по ул. Чернышевского будет произведено сужение чётной стороны дороги в районе жилого дома №12.

Работы проводятся в рамках подготовки города к очередному отопительному сезону.

Самарский филиал «Т Плюс» обращает внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки и выбирать безопасный маршрут движения. Также теплоэнергетики призывают жителей города с пониманием отнестись к комплексу работ, направленных на обеспечение надёжного прохождения отопительного сезона 2025-2026 года.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»