«Дорожный пристав» на службе «ЭнергосбыТ Плюс»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с ГИБДД и Федеральной службой судебных приставов провели рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». В ходе мероприятия, которое прошло в рамках акции «Внимание! Должник», было арестовано 16 транспортных средств, принадлежавших должникам по различным исполнительным производствам.

Проверка велась на транспортной развязке Аэропортовского шоссе и улицы Чекистов. Комплекс «Дорожный пристав» был интегрирован с базой данных Федеральной службы судебных приставов. Видеокамера, используя технологию распознавания, сканировала номера машин и, при наличии их в базе данных ФССП, выявляла автомобили должников. В ходе проверки выискивались неплательщики алиментов, должники за коммунальные услуги и ресурсы, а также автовладельцы, не оплатившие вовремя штрафы ГИБДД.

«Подобные рейды проводятся во многих регионах присутствия энергокомпании и давно доказали свою эффективность. Призываю наших клиентов своевременно оплачивать тепло, чтобы не доводить ситуацию до неприятных последствий в виде ареста личного транспорта и эвакуации его на штрафстоянку до погашения долга», - отметила руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Алина Ахсарова.