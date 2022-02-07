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Дороги, по которым движется общественный транспорт Самары, в основном расчищены

7 февраля 2022 10:41
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Дороги, по которым движется общественный транспорт Самары, в основном расчищены

Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как коммунальные службы подготовили город к рабочей неделе.

Дороги, по которым движется общественный транспорт, в основном расчищены, ни один маршрут не снят с линии. Работа по расчистке улично-дорожной сети не останавливается, как и борьба с наледью и вывоз снега. Ночью было задействовано 275 ед.спецтехники, вывезено 4484 тонн снега.

Однако замечания есть и по очистке тротуаров, кровель, и по заужениям проезжей части. Особое внимание - сообщениям о некачественной уборке подъездных путей к больницам, школам, детсадам, контейнерным площадкам:

«Фиксируем все обращения жителей. Будем разбираться с недобросовестными обслуживающими организациями. Сейчас районные административные комиссии направляют материалы для составления протоколов о правонарушениях в отношении тех УК, которые с обязательствами не справляется. Лично контролирую ход и качество работ вместе с главами внутригородских районов и сотрудниками Департамента благоустройства», - подчеркнула Елена Лапушкина.

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