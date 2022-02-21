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До конца недели «ЭнергосбыТ Плюс» ожидают от клиентов показания приборов учета тепла

21 февраля 2022 16:50
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Удобнее всего сделать это дистанционно, воспользовавшись одним из онлайн-каналов энергокомпании.

До 25 февраля клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут передать данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Удобнее всего сделать это дистанционно, воспользовавшись одним из онлайн-каналов энергокомпании.

В частности, наиболее востребованными сервисами по передаче показаний приборов учета сегодня являются Личный кабинет (требуется регистрация) и вкладка «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации).

Кроме того, граждане могут использовать для передачи данных QR-код на квитанции, онлайн-чат или соцсети: мессенджеры Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»), а также социальную сеть ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»). А с февраля 2022 года все клиенты энергокомпании могут передавать показания счетчиков горячего водоснабжения по телефону с помощью автоматизированной системы:

- 8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

- 8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти и Новокуйбышевске, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

- 8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

- 8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани).

«Своевременная передача свежих данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения позволит при формировании квитанций за очередной период отразить актуальные начисления», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.

Теги: Т ПЛЮС

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