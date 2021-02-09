Дмитрий Азаров поручил МинЖКХ учесть предложения ТОСов о формировании порядка оплаты за вывоз мусора

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Такая задача была поставлена главой региона сегодня, 9 февраля, на расширенной встрече с активом территориальных органов самоуправления (ТОС) муниципалитетов Самарской области.

144 ТОСа работает сегодня в городах, преимущественно в Самаре и Тольятти, и в районах.

В режиме ВКС состоялось обсуждение самых актуальных проблем, которые волнуют жителей. В частности, представители ТОС "Рубежное" Куйбышевского района Самары задали вопрос о стоимости вывоза мусора из жилого сектора. Населенный пункт находится на стыке города и Волжского района области. В городской части за вывоз ТКО применяется тариф с начислениями за квадратные метры, в районе - за количество проживающих. На сопредельных территориях жители просили установить универсальный тариф для соседей.

Аналогичный вопрос озвучили представители ТОС Кинеля. Они предлагают рассмотреть возможность начисления тарифа с учетом исключения из квадратных метров хозяйственных построек индивидуальных домов. Глава региона поручил ответственным в региональном министерстве ЖКХ совместно с территориями провести разъяснительную работу с населением и главами муниципальных образований, рассмотреть возможные варианты по формированию тарифа, оценив предложения ТОС.

- У нас несколько территорий в области, где действует сразу два подхода: городской и районный. Прошу МинЖКХ найти вместе с жителями и ТОС таких населенных пунктов оптимальное решение по начислению платы. Разъяснить данный вопрос в районах и городских округах, согласно соответствующему приказу. Даю две недели, - поручил Дмитрий Азаров, передает sova.info.