Детские площадки, расположенные на сетях водоснабжения и водоотведения, небезопасны

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Исполняющий обязанности прокурора Самары Куницкий Константин Анатольевич провел совместное совещание сотрудников «РКС-Самара» и прокуратуры города по вопросам размещения строений вблизи инфраструктурных объектов водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время в Самаре около 400 строений (МАФ, заборы, гаражи, торговые павильоны, площадки для сбора мусора и пр.) расположены в охранной зоне сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Более 60 из них – детские и спортивные площадки.

Представители прокуратуры разделяют беспокойство ресурсоснабжающей компании, как и беспокойство родителей, по поводу нахождения детей на небезопасной территории. Каждое строение, находящееся в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей – потенциальная опасность и для технической сохранности коммуникаций и, что не менее важно, это опасность для жизни и здоровья людей. Струя воды под напором может бить до 10 этажа. Что будет с человеком, попавшим под эту струю? Предмет, упавший в напорный канализационный коллектор, за считанные минуты пролетает сотни метров, остановить его могут только насосы на станциях.

Нельзя допустить, чтобы жители города подвергались такой опасности. Детским и спортивным площадкам не место в охранной зоне водоводов и коллекторов. Представители ресурсоснабжающей компании и прокуратуры намерены проводить совместную работу по выявлению и устранению нарушений, связанных с размещением незаконных строений вблизи инфраструктурных объектов водоснабжения и водоотведения.