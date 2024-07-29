Деревянный туалет подействовал на нарушителей правил эксплуатации канализации. Но не на всех...

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Деревянный туалет, как учебное пособие по правилам эксплуатации канализации, третий год колесит с гастролями по самарским дворам. Дерзко? Да. Эффективно? Да! Специалисты «РКС-Самара» подвели промежуточные итоги: в большинстве случаев жители дома, где выставляется деревянный туалет, меняют отношение к бытовой канализации.

Так, дома на ул. Гая, 36 и Гастелло, 35а явно улучшили свои показатели. До акции по этим адресам бригады цеха эксплуатации канализации выезжали устранять засоры почти каждый месяц, а где-то и чаще (например, по ул. Гастелло, 35а было 22 заявки за год). После того, как во дворе постоял деревянный туалет и из колодца вытащили содержимое засоров - твёрдый бытовой мусор - аварийных ситуаций на сетях стало в разы меньше. Только один вызов поступил от жителей этого дома в 2024 году.

Но есть дома, где учебные меры оказались временными, например, на Дачной, 41. Сразу после акции в 2022 году жильцы честно старались не выбрасывать мусор в унитаз и раковины, сети канализации работали исправно. Но уже через год в доме случилось 11 засоров. Если каждый дом будет требовать к себе такого внимания, то никаких бригад скорой канализационной помощи не хватит.

Видимо, придётся жителям повторять пройденный материал. Напомним его всем пользователям канализации: в унитаз и раковину нельзя выбрасывать твёрдый бытовой мусор, смывать остатки еды, строительных смесей. Никаких салфеток и подгузников, ватных палочек и дисков, средств гигиены и контрацепции. Ничего, что не растворяется - только естественные отходы жизнедеятельности.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»