Депутаты ГубДумы посетили очистные сооружения "РКС-Самара"

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Городские очистные канализационные сооружения «РКС-Самара» сейчас - центр притяжения внимания представителей власти всех уровней. Логично, ведь на объекте завершена масштабная и высокотехнологичная реконструкция, первая со момента запуска в работу ГОКС в 1974 году. Что сделано, какие работы проведены и какие результаты уже достигнуты - всё это проверили депутаты Самарской Губернской Думы на выездном комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Члены комитета ознакомились с технологическим циклом очистки стоков, прошли по всем модернизированным объектам ГОКС: осмотрели здания механических решёток и песковых бункеров, систему очистки воздуха, обновлённые аэротенки и вторичные отстойники, а также лабораторию.

Подводя итог выездного мероприятия, председатель комитета Владимир Субботин отметил: «Мы убедились: вложения и преобразования масштабные. Федеральный проект «Оздоровление Волги» работает. Качество очистки стоков улучшилось на 65%. Есть вопросы, для которых будем искать решения совместно с ресурсным предприятием. Например, неконтролируемые сбросы некоторых промышленных предприятий, а также проблема водоотведения в частном секторе. Здесь нужно продумать механизм контроля, будем с коллегами работать над этим».