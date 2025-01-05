Будьте внимательны, в Самаре ведется расчистка крыш от наледи

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В условиях резкого перепада температур образование наледи на козырьках представляет опасность, поэтому ежедневно коммунальные службы выводят до 40 бригад, более 85% кровель на многоквартирных домах уже почищены.

"Не везде, где сосульки сбиты вчера, успели полностью убрать тротуары, так как работали до сумерек. Сегодня уберут.

Руководителей УК и председателей ТСЖ прошу работать с собственниками тех квартир, в которых наледь образовалась на балконах, кондиционерах. Убрать ее – задача собственника, напомните об этом и окажите возможную помощь.

Всех очень прошу беречь себя, свое здоровье и имущество. Не ходите под нависающими сосульками, не паркуйте личный автотранспорт вблизи домов со скатной кровлей, обращайте внимание на сигнальные ленты, объявления об уборке снега, оповещения МЧС о неблагоприятных погодных условиях. Нужно понимать, что единовременно со всех крыш убрать наледь технически невозможно, поэтому будьте бдительны и предельно осторожны" - написал в своем телеграм-канале глава Самары Иван Носков.