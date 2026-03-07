Более 400 тысяч тонн снега с городских территорий приняли «полигоны» Самары с начала зимы

На трех городских специализированных площадках усилили работы по уплотнению снега, это позволит беспроблемно разместить новые партии после осадков, которые ожидаются до конца марта, и предотвратить резкий паводок при повышении температур и таянии.

Городские снежные «полигоны» находятся в поселке Козелки Красноглинского района, возле золоотвала БТЭЦ в Кировском районе и на улице Лунной в Железнодорожном районе. Дополнительно снег с территории Самары в настоящее время вывозят на частные площадки на Смышляевском шоссе, улице XXII Партсъезда и в поселке имени Шмидта.