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Без выходных и праздников в Тольятти продолжают убирать снег с дорог и внутриквартальных проездов. За этим следит не только специальная техника, но и дворники.

Магистральные дороги расчищает 71 единица техники, на внутриквартальных территориях и в местах общего пользования задействовано ещё 53 единицы. А вот за чистоту в жилых кварталах, парках и скверах отвечают дворники. В городе их трудится 228 человек. Отдельные бригады работников дорожных служб расчищают посадочные площадки, подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходные переходы.



Наряду с расчисткой организован вывоз снега с магистральных дорог во всех районах города. За прошедшую ночь вывезено 4 425 кубометров снега, сообщает Сова.инфо.

Фото: администрация Тольятти