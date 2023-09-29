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24 засора устранили сотрудники "РКС-Самара" на Краснодонской, 9

29 сентября 2023 13:21
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24 засора устранили сотрудники "РКС-Самара" на Краснодонской, 9

Дом №9 на ул. Краснодонской снискал себе дурную славу: здесь регулярно забивается канализация. Сами трубы исправны, а вот к жителям есть вопросы: какая степень лени или равнодушия заставляет их раз за разом смывать мусор в унитаз и раковину, а не выбрасывать в ведро?

В этом году специалисты цеха эксплуатации сетей водоотведения выезжали устранять здесь засоры 24(!) раза. Три раза в месяц стабильно дом стоит без воды и с неработающей канализацией, двор затапливает стоками.

Жителям решили показать, в чём причина их неудобств. Сотрудники ресурсной компании установили во дворе деревянный туалет, как символ того, к чему придётся вернуться, если люди не будут соблюдать правила пользования канализацией. На глазах у прохожих из колодца водоотведения достали ловушки, установленные за пару дней до этого на выпусках. Улов стабильный: влажные салфетки, обрывки тряпок, жир, остатки продуктов.

Постарались поярче донести до жильцов простую истину: всё нерастворимое и смытое в унитаз рано или поздно может вернуться - через колодец на улицу или обратно в квартиру. Всё то время, пока жильцы ждут приезда бригады, в доме нет никаких удобств. Чтобы этого не происходило, напоминаем простые правила, что НЕЛЬЗЯ смывать в канализацию:

1. Тряпки и салфетки

2. Жир и масло

3. Стройматериалы

4. Продукты и очистки от них, шелуху и корки

5. Средства гигиены и контрацепции

6. Гранулы для кошачьих лотков

Теги: РКС-Самара

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