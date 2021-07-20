21 июля в Куйбышевском районе из-за плановых работ будет ограничено холодное водоснабжение

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21 июля в Куйбышевском районе будут проводиться масштабные плановые работы на сетях холодного водоснабжения при строительстве мостового перехода «Фрунзенский». По заказу Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проводится переустройство сетей водоснабжения и водоотведения от ул. Шоссейная до границы города с переврезкой водовода диаметром 800 мм по Пугачёвскому тракту.

В связи с этим с 8.00 21 июля до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в многоквартирных и частных домах по адресам:

ул. Егорова 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,22,28; Пугачевский тр. 1,3,5,15,17,17а,8-16,26-56,62-66,19-63; ул.Бакинская 5-21,1-40а; ул. Грозненская 6,1-5,1-69; ул.Зеленая 5-23, ул.Калининградская 1-52, ул.Кишиневская 1-22; ул.Медицинская 1-17; ул.Молдавская 3-17,12-24; пер.Молодежный 3-22; ул.Нефтяников 4-22а,23-49; Долотный пер. 22-26,1-16; ул.Рижская 1-13; ул.40 лет Пионерии 10-23, пер.Строителей 1-13; ул.Стадионная 4, пер.Торговый 3-28, ул.Фасадная 1-28, ул.Хасановская 2-39,1-21, пер.Ново-Молодежный 12-37,1-13а, ул.Придорожная 2-17, Утевский пер. 17-26, ул. Северная 1-15, ул.Камышенская 13-23.

Частный сектор: Красный Кряжок 1-101а, ул.Трубная 1-14а,29а, ул.Ржевская 1-37а, ул.Восстания 88-198.

Жителям рекомендуется сделать запас воды. В течение дня подача воды будет осуществляться бойлерами по адресам:

ул.Бакинская, 7

ул.Зелёная, 7

ул.Егорова, 18

Новокуйбышевское шоссе, 54







