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Жители Чапаевска прошли вакцинацию от гриппа в мобильном комплексе

27 сентября 2024 17:13
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Мобильный комплекс Чапаевской центральной городской больницы выезжает в образовательные учреждения, на предприятия и к жителям многоквартирных домов для проведения первого этапа диспансеризации и вакцинации.

Мобильный комплекс Чапаевской центральной городской больницы выезжает в образовательные учреждения, на предприятия и к жителям многоквартирных домов для проведения первого этапа диспансеризации и вакцинации.

«Для жителей района организовали профилактическое выездное мероприятие. Более 250 человек смогли привиться от гриппа и пройти первый этап диспансеризации в мобильном комплексе. Вакцина от гриппа поливалентная, действует сразу на несколько штаммов гриппа. На сегодняшний день, привито 36 % населения города» - отметил главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин.

Местные жители к своему здоровью подходят ответственно, вакцинируются каждый год.
«Очень удобно, что можно пройти обследования в рамках диспансеризации и привиться от гриппа рядом с домом, в мобильном комплексе. Всё это - забота о здоровье» - рассказывает жительница Чапаевска Таисия Осташкина.

Защититься от инфекций смогли не только жители района, но и сотрудники управляющей компании ТСЖ «Проспект».

«В этом году стартовала акция, в рамках которой мы выберем дом, максимальное число жителей которого пройдут вакцинацию и диспансеризацию. По завершении кампании, именно в этом доме управляющая организация проведёт благоустройство придомовой территории» - поделилась председатель ТСЖ «Проспект» Марина Кузнецова.

Всего же прививки от гриппа сделали около 500 тысяч жителей Самарской области.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Мобильный комплекс Чапаевской центральной городской больницы выезжает в образовательные учреждения, на предприятия и к жителям многоквартирных домов для проведения первого этапа диспансеризации и вакцинации.
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