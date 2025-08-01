Жителей Нефтегорского и Сергиевского районов приглашают узнать свой ВИЧ-статус в мобильном пункте

В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. В мобильном пункте можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.
Каждый желающий сможет:
узнать о рисках, которые могут привести к передаче ВИЧ-инфекции и гепатита С
пройти тестирование
проконсультироваться по вопросам ВИЧ и гепатита С с ведущими специалистами региона.
Место работы мобильного пункта тестирования Самарского областного СПИД центра:
Сергиевский район:
4 августа с 9:00 - 13:00 возле поликлинического отделения Сергиевской центральной районной больницы, улица Мира, 3.
Нефтегорский район:
5 августа с 9:00 - 13:00 около поликлинического отделения Нефтегорской центральной районной больницы, ул. Нефтяников, 39.
Проверьте своё здоровье - пройдите тест на ВИЧ!
Фото: минздрав СО