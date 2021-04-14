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Ведущие специалисты областных медицинских  учреждений консультируют пациентов в сельских больницах

14 апреля 2021 17:51
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Мультидисциплинарная бригада специалистов проконсультировали более 50 жителей Хворостянского района.

13 апреля выезд мультидисциплинарной бригады врачей состоялся в Хворостянский район.

По поручению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в регионе созданы мультидисциплинарные бригады  врачей, которые осуществляют  выезды в отдаленные районы с целью  повышения доступности  специализированной медицинской помощи пациентам.

В составе бригады  работал врач-эндокринолог высшей категории Елена Кузнецова, которая работает в городской поликлинике №4 Кировского района Самары.

«В рамках выездов мы консультируем пациентов, — рассказывает Елена Васильевна. —  Стараемся облегчить  их состояние, дать рекомендации, направить на дополнительные обследования».

Ведущие специалисты областных медицинских  учреждений консультируют пациентов в сельских больницах, в составе бригад работают врачи-кардиологи, эндокринологи, неврологи.

«Приезд наиболее востребованных специалистов – кардиолога, невролога, эндокринолога — крайне необходим для того, чтобы пациенты получили квалифицированную помощь, рекомендации по лечению, ведению болезни, наблюдению, обследованию, не выезжая за пределы района, — отметил  главный врач Хворостянской ЦРБ Андрей Батейщиков. —   В первый выезд осмотрено более 50 человек. Мы с марта возобновили диспансеризацию, сейчас наращиваем усилия, 230 человек уже получают необходимые дообследования, рекомендации, в том числе выявляются заболевания, которых раньше у пациентов не было. Приезд коллег помог нам решить в том числе вопрос о втором этапе диспансеризации, дообследования при выявленных заболеваниях. Кроме того, мы начинаем с нашими коллегами – докторами ЦРБ — выезжать по ФАПам, офисам врачей общей практики, где также на местах осматриваем пациентов. Это направлено на решение важной  задачи  – улучшение качества медицинской помощи на селе».

 

Фото:   минздрав СО

 

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