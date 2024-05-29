В Самарскую городскую больницу №5 поступил новый цифровой палатный передвижной рентген аппарат

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Новый цифровой палатный передвижной рентген аппарат поступил в Самарскую городскую больницу №5 в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Конструкция аппарата позволяет легко его передвигать, обеспечивая одновременно хорошую устойчивость. Это помогает специалистам проводить экспресс-диагностику малоподвижным пациентам.



Цифровая технология дает возможность получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера моментально в процессе исследования. Мы проводим экспресс-диагностику грудного и брюшного отдела, костно-суставной системы пациентам, находящимся в реанимации и в других отделениях в случае необходимости», - рассказала врач-рентгенолог Самарской больницы № 5Надежда Гончарук.



Возможность компьютерной обработки снимка, архивирования и электронного формирования медицинских документов позволяет хранить результаты исследования долгое время и при необходимости передавать их в другие медучреждения при проведении консультаций со специалистами. Напомним, в учреждение благодаря нацпроекту также поставлены два рентгеновских комплекса, цифровые флюорограф и маммограф.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области развитие и укрепление системы здравоохранения ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Оснащение медучреждений региона современным оборудованием расширяет возможности диагностической службы и способствует улучшению качества оказания помощи пациентам. Всего за последние годы в учреждения здравоохранения региона в рамках федеральных и региональных программ поставлено более 15 000 единиц медицинского оборудования.

Фото: минздрав СО