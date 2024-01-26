В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори

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В 17 детских садах Ростовской области ввели ограничения из-за выявленных случаев заболевания корью. Об этом в четверг, 25 января, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергей Тюрин, пишут "Известия".

По его словам, ограничительные мероприятия в дошкольных учреждениях вводятся при регистрации кори или при подозрении на нее. Так, к посещению не допускаются на срок 21 день не привитые по возрасту, не болевшие корью ранее, пишет НСН. В остальном сады будут продолжать обычную работу, закрывать их не станут.

Всего речь идет о 17 учреждениях, 11 из них находятся в Ростове-на-Дону, отмечает телеканал «Звезда».

Тюрин добавил, что среди мигрирующих и других групп, которые отказываются от прививок, регистрируют несколько случаев заболевания в одной семье, пишет «Газета.Ru».