Самарские хирурги спасли новорожденного с редкой патологией

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Врачи Самарской детской больницы им.Н.Н. Ивановой провели сложную операцию малышу с врожденным пороком развития передней брюшной стенки - омфалоцеле. Благодаря мастерству хирургов удалось предотвратить грозные осложнения и сохранить ребенку качество жизни.



Ребенок родился с довольно редкой патологией. Омфалоцеле, или грыжа пупочного канатика - это порок передней брюшной стенки, встречаемость которого составляет от 1 до 5 случаев на 10 000 новорожденных.



После рождения малыша осмотрел детский хирург перинатального центра Тольятти и диагностировал патологию. Внутренние органы брюшной полости ребенка развивались и росли не в брюшной полости, а в пупочном канатике. На реанимобиле службы санавиации маленького пациента доставили в детскую больницу им. Ивановой для оперативного лечения.



«Перед операцией мы провели ряд необходимых обследований. Размер омфалоцеле был небольшой - 3,5 сантиметров. Это позволило выполнить первичную пластику брюшной полости собственными тканями. В ходе операции мы обнаружили, что в содержимое грыжевого мешка помимо петель кишечника входит и мочевой пузырь с очень коротким и широким свищевым каналом», - рассказал врач-хирург хирургического отделения областной детской больницы им. Н.Н. Ивановой Рамиль Баишев.



Как отметил детский-хирург Павел Сантимов, за 17 лет его работы хирургом данную особенность при омфалоцеле он встретил на практике впервые.



Во время операции органы переместили в брюшную полость с учетом их физиологического расположения, а свищ мочевого пузыря иссекли у основания, герметично ушили и выполнили пластику передней брюшной стенки собственными тканями.



«Мы очень благодарны медикам за своевременное лечение нашего малыша. Радует, что у нас врачи делают такие высокотехнологичные операции», - отметил папа ребенка Михаил.



За последние 3 года хирурги областной детской больницы провели 10 операций по лечению врожденной патологии передней брюшной стенки - омфалоцеле и гастрошизис - с различными размерами и сопутствующими патологиями.