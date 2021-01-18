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Как сообщает оперштаб, на 18 января в регионе подтверждено 288 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 136 в г. Самара

- 91 в г. Тольятти

- 17 в Кинельском районе

- 8 в г. Сызрань

- 8 в г. Отрадный

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в г. Чапаевск

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Нефтегорском районе



254 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 36586 случаев коронавируса.



Скончались 743 человека (нарастающим итогом), в том числе женщина 76 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,27, по стране - 45,23.

Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,84.