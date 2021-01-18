Как сообщает оперштаб, на 18 января в регионе подтверждено 288 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 136 в г. Самара
- 91 в г. Тольятти
- 17 в Кинельском районе
- 8 в г. Сызрань
- 8 в г. Отрадный
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в г. Чапаевск
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Нефтегорском районе
254 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 36586 случаев коронавируса.
Скончались 743 человека (нарастающим итогом), в том числе женщина 76 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,27, по стране - 45,23.
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,84.
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