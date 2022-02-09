«Минздрав говорит»: интервью министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна

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Интервью министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в рамках проекта «Минздрав говорит».

Министр ответил на актуальные вопросы.

- Какие нововведения в организации медицинской помощи и противоэпидемических мероприятий?

- Сколько пациентов проходят лечение на дому?

- Как организована медицинская помощь детям с COVID-19?

- Какие категории амбулаторных пациентов получают бесплатные лекарственные препараты?

- Как организована выдача больничных в дистанционном формате?

- Почему сейчас важно сделать прививку от COVID-19 и не забывать про повторную вакцинацию?



Подробности в видео.

Фото: скриншот видео