«Минздрав говорит»: интервью министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна

Интервью министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в рамках проекта «Минздрав говорит».
Министр ответил на актуальные вопросы.
- Какие нововведения в организации медицинской помощи и противоэпидемических мероприятий?
- Сколько пациентов проходят лечение на дому?
- Как организована медицинская помощь детям с COVID-19?
- Какие категории амбулаторных пациентов получают бесплатные лекарственные препараты?
- Как организована выдача больничных в дистанционном формате?
- Почему сейчас важно сделать прививку от COVID-19 и не забывать про повторную вакцинацию?
Подробности в видео.
Фото: скриншот видео