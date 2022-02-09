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«Минздрав говорит»: интервью министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна

9 февраля 2022 16:09
136
Министр ответил на актуальные вопросы.

Интервью министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в рамках проекта «Минздрав говорит».

Министр ответил на актуальные вопросы.

- Какие нововведения в организации медицинской помощи и противоэпидемических мероприятий?
- Сколько пациентов проходят лечение на дому?
- Как организована медицинская помощь детям с COVID-19?
- Какие категории амбулаторных пациентов получают бесплатные лекарственные препараты?
- Как организована выдача больничных в дистанционном формате?
- Почему сейчас важно сделать прививку от COVID-19 и не забывать про повторную вакцинацию?

Подробности в видео.

 

Фото:   скриншот видео

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Здравоохранение
Министр ответил на актуальные вопросы.
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«Минздрав говорит»: интервью министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна
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