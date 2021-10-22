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Как будут работать больницы в Самарском регионе

22 октября 2021 13:07
273
Как будут работать больницы в Самарском регионе

В областном Минздраве рассказали, каким образом будет организована медпомощь населению в период локдауна.

Все учреждения будут работать в штатном режиме. Экстренную медицинскую помощь будут оказывать в обычном режиме, стационары продолжат принимать пациентов. Режим работы поликлиник не изменился: с 08:00 до 20:00, пишет 63.ру.

— Прививочные пункты будут работать также по обычному графику, — пояснили в Минздраве.

Дополнительные нерабочие дни в Самарской области объявил губернатор региона Дмитрий Азаров своим постановлением.

 

Теги: Коронавирус

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