Я нашел ошибку
Главные новости:
Центральная библиотека им. Татищева станет модельной.
В структуре «Библиотек Тольятти» появится еще одна модельная библиотека
Ему было 89 лет.
Умер режиссер «Вечного зова» и «Тени исчезают в полдень» Владимир Краснопольский
"За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет".
Кабмин переносит индексацию коммунальных тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года
За невыполнение приказа граждане несут ответственность в соответствии с законодательством.
Военный комиссар Самарской области опубликовал приказ о частичной мобилизации
Развитию промышленных предприятий области способствует реализация мер государственной поддержки, предусмотренных как на региональном, так и на федеральном уровне.
«Во многом от вас зависит не только технологический суверенитет нашей страны, но и суверенитет как таковой»: Дмитрий Азаров встретился с машиностроителями региона
Судом ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. 
Житель Кошкинского района осужден за убийство пенсионерки
В Самаре за сутки заболели 870 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 
Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.83
-1.04
EUR 58.94
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Кошкинского района осужден за убийство пенсионерки

23 сентября 2022 20:34
119
Судом ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. 

Доказательства, собранные сотрудниками Красноярского межрайонного следственного отдела, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 59-летнего жителя Кошкинского района. 

Установлено, что в ночь с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года пьяный мужчина прибыл к дому, где проживала пожилая женщина 1928 года рождения.  Он разбил локтем окно в сенях, после чего отодвинул засов входной двери.

"Далее между осужденным и хозяйкой дома возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес последней не менее 38 ударов руками и ногами в область расположения жизненно важных органов, после чего перекрыл женщине дыхание тряпкой, обнаруженной на полу в помещении.  Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

После мужчина осмотрел стоящий рядом сундук и обнаружил в вещах деньги, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Следователям он пояснял, что проживает совместно с братом, оба не имеют постоянного заработка и злоупотребляют алкоголем. Похищенные деньги были потрачены на выпивку и возврат долгов знакомым.

Судом ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. 

 

Фото:   СУ СКР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
За невыполнение приказа граждане несут ответственность в соответствии с законодательством.
23 сентября 2022  21:07
Военный комиссар Самарской области опубликовал приказ о частичной мобилизации
131
Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 
23 сентября 2022  20:05
Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы
473
Аграрии страны представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке в Самарской области
23 сентября 2022  16:24
Дмитрий Азаров: «Аграрии вносят огромный вклад в продовольственный суверенитет, продовольственную безопасность нашей страны»
223
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
23 сентября 2022  13:49
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
255
В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров
23 сентября 2022  12:08
В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров
282
Весь список