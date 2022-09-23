Житель Кошкинского района осужден за убийство пенсионерки

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Доказательства, собранные сотрудниками Красноярского межрайонного следственного отдела, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 59-летнего жителя Кошкинского района.

Установлено, что в ночь с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года пьяный мужчина прибыл к дому, где проживала пожилая женщина 1928 года рождения. Он разбил локтем окно в сенях, после чего отодвинул засов входной двери.

"Далее между осужденным и хозяйкой дома возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес последней не менее 38 ударов руками и ногами в область расположения жизненно важных органов, после чего перекрыл женщине дыхание тряпкой, обнаруженной на полу в помещении. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

После мужчина осмотрел стоящий рядом сундук и обнаружил в вещах деньги, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Следователям он пояснял, что проживает совместно с братом, оба не имеют постоянного заработка и злоупотребляют алкоголем. Похищенные деньги были потрачены на выпивку и возврат долгов знакомым.

Судом ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Фото: СУ СКР СО