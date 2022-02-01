Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы подготовки персонала, комфортности рабочих мест, обеспечения сотрудников средствами защиты.
Энергетики «Т Плюс» обсудили пути повышения надежности электротехнического оборудования ТЭЦ и ГРЭС
Мужчина ранее служил в полку ППС в звании прапорщика, из системы МВД его уволили в 2011 году.
Житель Екатеринбурга, открывший стрельбу с балкона и ранивший двух человек, получил 18 лет колонии
Эксперт Кувиков посоветовал не сушить промокший телефон феном.
Эксперт рассказал о способах спасти упавший в снег телефон
Основная цель установки пунктов весового и габаритного контроля — обеспечение сохранности дорожного полотна.
В регионе установят автоматический пункт весогабаритного контроля на автодороге Самара-Бугуруслан
Они полностью выплатили штраф.
Задержанные за сбор жуков на Шри-Ланке россияне вылетели на родину
Сегодня в Куйбышевский район направили 8 единиц техники и 22 рабочих, которые помогают в ручной расчистке. 
В Самаре продолжаются расчистка, обработка улично-дорожной сети
До 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года.
Домклик от Сбера продлил скидку 0,3% на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок
Он обвиняется в служебном подлоге.
Замдиректора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» пойдет под суд
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.13
-0.34
EUR 86.79
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Екатеринбурга, открывший стрельбу с балкона и ранивший двух человек, получил 18 лет колонии

1 февраля 2022 18:42
96
Мужчина ранее служил в полку ППС в звании прапорщика, из системы МВД его уволили в 2011 году.

Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Екатеринбурга Сергея Болкова, ранившего девочку и росгвардейца при стрельбе с балкона, сообщает пресс-служба суда, передает РИА Новости.

По данным СК, 30 мая 2021 года Болков, находясь в нетрезвом состоянии, пригласил к себе в гости соседа, которого насильно удерживал в квартире, угрожая охотничьим карабином и ножом, пока тот не сбежал. После этого мужчина открыл стрельбу со своего балкона по автомобилю, в котором находилась семья из трех человек, в том числе маленькая девочка, которая получила ранение. Жизнь ребенка была спасена благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи.

В ходе спецоперации по задержанию злоумышленника пострадал сотрудник Росгвардии, которому также была оказана необходимая медицинская помощь. В тот же день спустя некоторое время мужчина еще выстрелил в сотрудников специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, участвовавших в операции по его обезвреживанию. Всего из-за стрельбы на улице были повреждены восемь автомобилей, а также здание и павильон, собственникам имущества, в общей сложности, был причинен ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.

"За два эпизода посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений общеопасным способом, угрозу убийством, хулиганство с применением оружия, незаконное лишение свободы с применением оружия, покушение на убийство трех лиц и малолетнего, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, суд назначил Болкову наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый ранее служил в полку ППС в звании прапорщика, из системы МВД его уволили в 2011 году.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарском регионе с 1 февраля дети и подростки временно не смогут посещать учреждения культуры
1 февраля 2022  11:45
В Самарском регионе с 1 февраля дети и подростки временно не смогут посещать учреждения культуры
259
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2022 года
1 февраля 2022  09:07
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2022 года
290
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
31 января 2022  13:46
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
583
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
31 января 2022  12:44
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
953
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
31 января 2022  12:27
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
446
Весь список