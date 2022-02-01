Житель Екатеринбурга, открывший стрельбу с балкона и ранивший двух человек, получил 18 лет колонии

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Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Екатеринбурга Сергея Болкова, ранившего девочку и росгвардейца при стрельбе с балкона, сообщает пресс-служба суда, передает РИА Новости.

По данным СК, 30 мая 2021 года Болков, находясь в нетрезвом состоянии, пригласил к себе в гости соседа, которого насильно удерживал в квартире, угрожая охотничьим карабином и ножом, пока тот не сбежал. После этого мужчина открыл стрельбу со своего балкона по автомобилю, в котором находилась семья из трех человек, в том числе маленькая девочка, которая получила ранение. Жизнь ребенка была спасена благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи.

В ходе спецоперации по задержанию злоумышленника пострадал сотрудник Росгвардии, которому также была оказана необходимая медицинская помощь. В тот же день спустя некоторое время мужчина еще выстрелил в сотрудников специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, участвовавших в операции по его обезвреживанию. Всего из-за стрельбы на улице были повреждены восемь автомобилей, а также здание и павильон, собственникам имущества, в общей сложности, был причинен ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.

"За два эпизода посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений общеопасным способом, угрозу убийством, хулиганство с применением оружия, незаконное лишение свободы с применением оружия, покушение на убийство трех лиц и малолетнего, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, суд назначил Болкову наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый ранее служил в полку ППС в звании прапорщика, из системы МВД его уволили в 2011 году.

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