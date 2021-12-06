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В результате противоправных действий, обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 22 миллионов рублей.
Заместителю начальника МВД Самары предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере
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Заместителю начальника МВД Самары предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

6 декабря 2021 21:09
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В результате противоправных действий, обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 22 миллионов рублей.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области заместителю начальника МВД Самары предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

"В марте 2011 года обвиняемый, занимавший должность заместителя начальника оперативно-разыскной части, встретился с лицами из числа лидеров ОПС «Законовские» в одном из ресторанов в Кировском районе Самары. В ходе встречи между мужчинами была достигнута договоренность о передаче обвиняемому в качестве взятки 150 тысяч рублей ежемесячно и единовременной передачи транспортного средства ВАЗ-212140. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не принятие мер по обеспечению беспрепятственной работы коммерческих структур, подконтрольных преступному сообществу,  а также непринятие мер в случае выявления фактов противоправной деятельности его участников. В ходе расследования уголовного дела установлено, что первую часть взятки в размере 150 тысяч рублей и транспортного средства стоимостью более 300 тысяч рублей обвиняемый получил в марте 2011 года", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В период с апреля 2011 года по август 2017 года обвиняемый, занимавший в период с июня 2015 года по настоящее время должность заместителя начальника Управления МВД Самары, систематических получал от 150 тысяч рублей до 400 тысяч рублей "за способствование в силу своего должностного положения совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ «Законовские» со стороны подчиненных ему лиц".

В результате указанных противоправных действий, обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 22 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемый и его защитник преступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

 

Фото:    pixabay

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