Заместителю начальника МВД Самары предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области заместителю начальника МВД Самары предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

"В марте 2011 года обвиняемый, занимавший должность заместителя начальника оперативно-разыскной части, встретился с лицами из числа лидеров ОПС «Законовские» в одном из ресторанов в Кировском районе Самары. В ходе встречи между мужчинами была достигнута договоренность о передаче обвиняемому в качестве взятки 150 тысяч рублей ежемесячно и единовременной передачи транспортного средства ВАЗ-212140. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не принятие мер по обеспечению беспрепятственной работы коммерческих структур, подконтрольных преступному сообществу, а также непринятие мер в случае выявления фактов противоправной деятельности его участников. В ходе расследования уголовного дела установлено, что первую часть взятки в размере 150 тысяч рублей и транспортного средства стоимостью более 300 тысяч рублей обвиняемый получил в марте 2011 года", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В период с апреля 2011 года по август 2017 года обвиняемый, занимавший в период с июня 2015 года по настоящее время должность заместителя начальника Управления МВД Самары, систематических получал от 150 тысяч рублей до 400 тысяч рублей "за способствование в силу своего должностного положения совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ «Законовские» со стороны подчиненных ему лиц".

В результате указанных противоправных действий, обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 22 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемый и его защитник преступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

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