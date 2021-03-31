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За убийство котенка на газах у ребенка самарца отправили в колонию-поселение на три года

31 марта 2021 21:51
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Также он обвиняется в краже у знакомого: 2-х телефонов, планшета и продуктов питания на общую сумму 13 тысяч рублей.

Куйбышевским районным судом осужден самарец за "жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка" и "кражу".

Как сообщили в пресс-служба прокуратуры Самарской области, в декабре 2020 года мужчина будучи пьян, при ссоре с супругой в общежитии, несколько раз кинул котенка на пол и ударил о стену, в результате чего котенок умер. Часть этих действий происходила в присутствии соседского малолетнего ребенка.

Также он обвиняется в краже у знакомого: 2-х телефонов, планшета и продуктов питания на общую сумму 13 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении. 

 

 

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