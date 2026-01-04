Я нашел ошибку
Главные новости:
За исключением участка «Подъезд к г.Оренбург» (на данном участке автодороги ограничения продлены).
С 21:00 снимаются ограничения для движения по всем автодорогам Самарской области
При возникновении ЧС звоните по единому телефону пожарных и спасателей «112».
Ночью 5 января в губернии будет ветренно
Он отметил, что получает оперативные данные по обстановке, выполняемых работах по содержанию дорог и принимаемых мерах.
Вячеслав Федорищев держит на личном контроле ситуацию по ликвидации последствий сильного снегопада 
Автомобилисты могут лишиться водительских прав на срок до одного года за украшение автомобилей гирляндами красного цвета.
Юрист: за какое украшение автомобиля можно лишиться прав
Однако было запланировано такое же мероприятие на 8 января.
Новогоднее выступление на льду в Самаре 4 января отменено из-за неблагоприятных погодных условий
Гостей ждет встреча с любимыми конфетами - "Красной шапочкой", "Золотым петушком", "Мишкой на севере", "Чародейкой", "Золотой нивой" и многими-многими другими из коллекции собирателя конфетного этикета и упаковки Марины Целиной.
В музее Модерна открыта выставка «Конфетный этикет»
При возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо позвонить по номеру 112 или связываться с ближайшим ТМП.
Трассовые медицинские пункты региона на федеральной трассе М5 работают в круглосуточном режиме
Температура воздуха в Самаре ночью -6, -8°С, днем -4, -6°С. На дорогах снежные заносы.
5 января в регионе снег, ветренно, до -8°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Юрист: за какое украшение автомобиля можно лишиться прав

133
Автомобилисты могут лишиться водительских прав на срок до одного года за украшение автомобилей гирляндами красного цвета.

Автомобилисты могут лишиться водительских прав на срок до одного года за украшение автомобилей гирляндами красного цвета, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

"Крепление гирлянд красного цвета спереди и белого сзади автомобиля запрещено и карается лишением прав на срок от полугода до года. Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами", - рассказал Касьяненко.

Помимо лишения прав, водителям-нарушителям может грозить конфискация гирлянд. Кроме того, автомобилисты будут обязаны привести автомобиль в соответствии с заводской конструкцией.

Как пояснил эксперт, прямого запрета на гирлянды и наклейки с изображением Деда Мороза в России нет. При этом он отметил, что в соответствии с правилами дорожного движения эксплуатация автомобиля допускается только при его полной технической исправности и соответствии документации.

"Любые декоративные элементы, включая гирлянды, не должны закрывать обзор водителю. Их нельзя размещать на лобовых, боковых окнах, зеркалах заднего вида, а так же на дворниках лобового стекла. Несоблюдение этих требований может повлечь административную ответственность: согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена"), водителю грозит предупреждение либо штраф в размере 500 рублей", - отметил Касьяненко.

Автоюрист подчеркнул, что в случае, если украшения затрудняют чтение государственного номера, то, согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков"), водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав управления на срок от одного до трех месяцев.

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
336
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
326
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
704
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
792
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1086
Весь список