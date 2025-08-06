Возбуждено уголовное дело в отношении самарца, подозреваемого в мошенничестве

144

Следователем следственного отдела по Октябрьскому району города Самары возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении выплат.



Не позднее 2013 года подозреваемый обратился в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив документы, содержащие сведения о признании его инвалидом. На основании указанных документов ему установлена ежемесячная денежная выплата, которая в период времени с 2013 года по 2025 год была выплачена на общую сумму более 1 миллиона 960 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий выявлены признаки подделки документов, свидетельствующих об установлении гражданину инвалидности. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.