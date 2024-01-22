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Возбуждено уголовное дело по факту пожара на Кировском рынке в Самаре

22 января 2024 22:15
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По предварительным данным пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

22 января 2024 года, утром, начался пожар на территории «Кировского рынка». Через несколько часов пожар был локализован.

Пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным данным пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

По данному факту следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время по уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия,  направленные на  установление всех обстоятельств произошедшего и причин ему предшествующих, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара Уголовное дело

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