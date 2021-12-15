Водитель, насмерть сбивший в Москве дочь экс-министра Татарстана, проведет 10,5 лет в колонии

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Суд в Москве приговорил водителя, который насмерть сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, к 10,5 года колонии, передает ТАСС.

"К 10 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен Даниил Хренов по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Хренов 5 июля, управляя автомобилем BMW без номеров, ехал под воздействием наркотиков со скоростью 118 км в час и сбил насмерть на пешеходном переходе на Мосфильмовской улице 30-летнюю женщину, передвигавшуюся на электросамокате. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в этом ДТП погибла Алсу Фардиева, дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева.

Хренов будет содержаться в колонии общего режима. Также суд на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Фото: Pixabay