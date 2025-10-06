Водитель из Оренбургской области задержан за опасное вождение и неподчинение полиции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона. 
Третий Межмуниципальный слет «серебряных» добровольцев губернии принимает Кинельский район
В число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 Отрадного. 
Школа Самарской области вошла в число регионов-лидеров сентября по ведению школьных литературных клубов
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».
Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Каждый из участников нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе. 
Самарские транспортные полицейские провели отборочный этап конкурса детского рисунка
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности
Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.
Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте
На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов.
Всероссийская викторина «История будущего» пройдет в губернии на трёх площадках
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Водитель из Оренбургской области задержан за опасное вождение и неподчинение полиции

6 октября 2025 14:28
152
В ходе преследования нарушитель допустил ряд опасных маневров.

4 октября, в 23:21 ч., при проведении рейдовых мероприятий, в центре областной столицы сотрудниками Госавтоинспекции Самары был замечен автомобиль Mercedes, который с резким ускорением начал движение от одного из ресторанов областного Центра. Поведение водителя вызвало подозрения, в связи с чем было принято решение об остановке транспортного средства для проверки.
С помощью громкоговорящего устройства патрульного автомобиля сотрудники полиции потребовали от водителя прекратить движение. Однако он проигнорировал законное требование и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения и создавая реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения.
В ходе преследования нарушитель допустил ряд опасных маневров, включая выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезд на запрещающий сигнал светофора.
В результате грамотных и слаженных действий сотрудников полиции автомобиль был принудительно остановлен в районе Речного вокзала. Водитель попытался скрыться, покинув салон автомобиля, но был задержан. Им оказался 27-летний житель Оренбургской области.
В отношении задержанного возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
ч. 2 ст. 12.25 – Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или о остановке транспортного средства;
ч. 4 ст. 12.15 – Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
ч. 1 ст. 12.12 – Проезд на запрещающий сигнал светофора;
ч. 1 ст. 12.26 – Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
В настоящее время ГАИ Управления МВД России по г. Самаре проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает, что неподчинение законным требованиям сотрудника полиции, а также управление автомобилем в состоянии опьянения являются грубыми правонарушениями, которые влекут за собой строгую административную ответственность и представляют опасность для жизни и здоровья граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара

