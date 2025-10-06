Водитель из Оренбургской области задержан за опасное вождение и неподчинение полиции

152

4 октября, в 23:21 ч., при проведении рейдовых мероприятий, в центре областной столицы сотрудниками Госавтоинспекции Самары был замечен автомобиль Mercedes, который с резким ускорением начал движение от одного из ресторанов областного Центра. Поведение водителя вызвало подозрения, в связи с чем было принято решение об остановке транспортного средства для проверки.

С помощью громкоговорящего устройства патрульного автомобиля сотрудники полиции потребовали от водителя прекратить движение. Однако он проигнорировал законное требование и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения и создавая реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения.

В ходе преследования нарушитель допустил ряд опасных маневров, включая выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезд на запрещающий сигнал светофора.

В результате грамотных и слаженных действий сотрудников полиции автомобиль был принудительно остановлен в районе Речного вокзала. Водитель попытался скрыться, покинув салон автомобиля, но был задержан. Им оказался 27-летний житель Оренбургской области.

В отношении задержанного возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

ч. 2 ст. 12.25 – Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или о остановке транспортного средства;

ч. 4 ст. 12.15 – Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;

ч. 1 ст. 12.12 – Проезд на запрещающий сигнал светофора;

ч. 1 ст. 12.26 – Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В настоящее время ГАИ Управления МВД России по г. Самаре проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает, что неподчинение законным требованиям сотрудника полиции, а также управление автомобилем в состоянии опьянения являются грубыми правонарушениями, которые влекут за собой строгую административную ответственность и представляют опасность для жизни и здоровья граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО