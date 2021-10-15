В Тольятти завели дело против матери, подозреваемой в ненадлежащем исполнении обязанности по воспитанию своего сына

443

По версии следствия, женщина периодически не проживала со своим 5-летним ребенком, оставляя его на попечение сожителя, не обеспечивала мальчика полноценным питанием и оставляла его на длительное время одного в квартире без присмотра.

Кроме того, она не обеспечила получение сыном необходимой по возрасту медицинской помощи, в том числе прохождение плановых мероприятий.

Установлено, что ребенок проживал в антисанитарных условиях, у него отсутствовали место для сна и предметы, предназначенные для полноценного развития.

В настоящее время органами опеки принимаются меры, направленные на лишение подозреваемой родительских прав.

Так же возбуждено уголовное дело в отношении сожителя по статье "Истязание, в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

"По версии следствия, в августе 2021 года подозреваемый систематически наносил мальчику побои, чем причинил моральные и физические страдания. Согласно заключению экспертизы, у ребенка на теле зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки",- сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

Фото: СУ СК СО