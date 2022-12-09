В Тольятти преподаватель вуза подозревается в получении взятки от студентов

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Следственным отделом Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении старшего преподавателя кафедры прикладной математики вуза, подозреваемого в получении взятки.

В ноябреа подозреваемый через посредника получил от нескольких студентов взятку в виде денег (в значительном размере) за положительную сдачу зачета, без фактической сдачи лабораторных работ и оценки их знаний.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Фото: СУ СКР СО