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В Тольятти преподаватель вуза подозревается в получении взятки от студентов

9 декабря 2022 20:16
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Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении старшего преподавателя кафедры прикладной математики вуза, подозреваемого в получении взятки.

В ноябреа подозреваемый через посредника получил от нескольких студентов взятку в виде денег (в значительном размере) за положительную сдачу зачета, без фактической сдачи лабораторных работ и оценки их знаний.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. 

 

Фото:  СУ СКР СО

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