В Сызрани несколько мужчин из-за словесного конфликта избили случайного прохожего

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В соцмедиа размещена информация о том, что 7 июня 2025 года на одной из улиц Сызрани несколько мужчин из-за словесного конфликта избили случайного прохожего, после чего скрылись. Местные жители вызвали медиков, пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения).

Следствием устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление участников инцидента и обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.