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В Сызрани в кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска задержали дерзких разбойников

16 ноября 2022 17:19
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Задержанные признали вину в совершении противоправного деяния и пояснили, что нападение на магазин планировали заранее.

14 ноября текущего года в вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы сызранской полиции, находящиеся на маршруте патрулирования, заметили женщину, которая стояла возле одного из магазинов и пыталась привлечь к себе внимание. Как оказалось, продавец одной из торговых точек, расположенных на ул. Красильникова, несколько минут назад стала жертвой нападения, но, оказав яростное сопротивление, смогла защитить себя и товар.

Женщина сообщила полицейским: в магазин зашли двое в масках с прорезями для глаз и, угрожая ей предметом, похожим на нож, забрали спиртное, а после того, как она сорвала с одного из них шапку, скрылись в ближайших дворах. Сотрудники полиции уточнили у заявительницы приметы нападавших и направление, в котором они убежали, передали информацию в дежурную часть и приступили к объезду близлежащей территории.

Эксперты во время осмотра торговой точки обнаружили и изъяли с пола магазина шапку с прорезями для глаз бежевого цвета, фото-следы обуви, следы пальцев рук.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, расположенной по пути вероятного отхода злоумышленников, провели поквартирный обход близстоящих домов, установили и опросили очевидцев произошедшего, проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и проживающих неподалеку. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый за кражу и грабеж местный житель 2003 года рождения и его знакомый 2002 года рождения, ранее судимый за кражу. Полицейские провели осмотры квартир подозреваемых, обнаружили и изъяли кроссовки 19-летнего злоумышленника. В кратчайшие сроки специалисты установили идентичность подошвы с фото-следом обуви, изъятым на месте происшествия.

Задержанные признали вину в совершении противоправного деяния и пояснили, что нападение на магазин планировали заранее, распределив между собой роли, хотели похитить продукты питания, чтобы реализовать их, а деньги потратить. Но, столкнувшись с сопротивлением продавца, испугались и смогли отобрать только две бутылки пива, которые распили. Нож, убегая, выкинули.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору". По ходатайству органа следствия, судом 19-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его 20-летнему товарищу – в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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