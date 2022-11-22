В Сызрани супружеская пара легализовала деньги, добытые преступным путем

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Через подконтрольную фирму директор и преподаватель образовательного учреждения обналичили около 2,5 млн. рублей, выделенных на реализацию национального проекта.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сызрани выявлен факт хищения бюджетных денежных средств, выделенных на организацию обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, на сумму около 2,5 миллионов рублей при реализации НП «Демография».

В ходе предварительного расследования полицейские установили, что обвиняемые с ноября 2019 по сентябрь 2020 года, являясь директором и преподавателем одного из частных учебных заведений города, не проводили предусмотренных учебным процессом семинаров и обучающих лекций для пенсионеров, т.е. не использовали по назначению полученные бюджетные денежные средства.

Директор распорядился перевести деньги по фиктивным договорам и актам выполненных работ на расчетный счет подконтрольной ему организации. Впоследствии похищенные деньги получены им в кассе одного из городских банков.

Таким образом, местный житель – учредитель, директор Негосударственного образовательного частного учреждения Дополнительного Профессионального Образования 1971 года рождения и его жена – преподаватель 1979 года рождения, легализовали денежные средства на общую сумму около 2,5 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для принятия решения по существу.

Перед судом возбуждены ходатайства о наложении ареста на принадлежащие обвиняемым денежные средства свыше 6,2 миллионов рублей, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, а также других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, которые судом удовлетворены, сообшает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области