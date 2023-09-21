В Сызрани родители ответят перед судом за истязания малолетнего сына

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По версии следствия в Сызрани 40-летняя женщина и ее 42-летний муж с декабря 2022 года по апрель 2023 года неоднократно наносили своему малолетнему сыну 2015 года рождения побои, унижали и оскорбляли его. В настоящее время ребенок вместе со своими младшими сестрой и братом изъяты из семьи, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО