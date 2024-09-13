В Сызрани пойдет под суд мужчина, обвиняемый в двойном убийстве 

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Следственным отделом Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя, обвиняемого по статьям "Убийство двух лиц" и "Покушение на убийство, с целью скрыть другое преступление".

"18 сентября 2023 года обвиняемый распивал спиртные напитки со своим 49-летним знакомым в комнате, находящейся на ферме в поселке Новые Озерки. После распития спиртного злоумышленник ушел в свою комнату, расположенную на этой же ферме, в которой проживал совместно с другим 50-летним работником, где между ними произошел конфликт, переросший в драку. После этого, мужчины вышли на улицу, где обвиняемый нанес ножом не менее 6 ударов в область головы и шеи своему оппоненту, от которых потерпевший скончался на мете преступления. Затем обвиняемый увидел, что его противоправные действия стали очевидны еще одному мужчине, к которому он сразу же подошел и ударил несколько раз по голове твердым предметом. От полученных повреждений наступила смерть второго потерпевшего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Затем обвиняемый вернулся на ферму и вновь встретил там своего 49-летнего знакомого, с которым ранее распивал спиртные напитки. Злоумышленник рассказал мужчине о совершенном деянии и набросился на него, нанося удары кулаками по лицу. Однако мужчина смог убежать от обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО