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В СО завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли семь человек

Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1998 года рождения, обвиняемого в совершении преступления по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"По версии следствия, 8 марта 2021 года в утреннее время обвиняемый, управлявший транспортным средством «Volkswagen Tiguan», двигаясь по проезжей части автодороги «36К-381 Волжский – Курумоч – Урал» по направлению от поселка Волжский к селу Курумоч Красноярского района Самарской области, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «ISUZU», двигавшимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия обвиняемый и шестеро пассажиров, находившихся с ним в салоне автомобиля, погибли. В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Ход расследования данного уголовного дела находился на контроле Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина. В настоящее время расследование завершено, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО